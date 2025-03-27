«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق في دبي اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، الدورة الثالثة من «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وستقدّم هذه الدورة، التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، عروضاً ترويجية هائلة وتخفيضات تصل إلى 95% على مدار أربعة أيام، ما يتيح لسكان دبي وزوارها فرصة مثالية لشراء هدايا عيد الفطر.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأنه يمكن للأشخاص الذين يسجلون على الموقع الإلكتروني للحملة، الحصول على تخفيضات أكبر من خلال رموز التخفيضات الحصرية، إضافة إلى فرصة ربح جائزة كبرى قدرها 100 ألف درهم، فيما سيحظى المتسوقون كذلك بفرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية تصل إلى 50 ألف درهم من خلال زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية. وبحسب المؤسسة، تلبي حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» متطلبات الجميع لشراء هدايا عيد الفطر، حيث تُعد الحملة فرصةً مثاليةً للتسوق والاستفادة من التخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء الراقية والملابس، والأحذية، والإكسسوارات، والمجوهرات، ومنتجات العناية بالصحة، ومستحضرات التجميل، والعطور، ومستلزمات الأطفال، والإلكترونيات، والأثاث، والديكور.