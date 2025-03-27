«دبي التجاري» يقدّم تسهيلات ائتمانية لـ «سيمنس للطاقة»

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، عن تعاونه مع شركة «سيمنس للطاقة»، بهدف تأمين تسهيلات ائتمانية ثنائية/مزدوجة بقيمة 550 مليون درهم لمصلحة «سيمنس للطاقة» في الإمارات، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تعزيز التزامه بدعم الشركات من خلال توفير الحلول المالية المخصصة، ما يمكن «سيمنس» من تنفيذ مشاريعها المتزايدة وتعزيز نموها التشغيلي.

وذكر البنك، في بيان، أن هذه الصفقة ستسهم في ترسيخ مكانته في قطاع الطاقة من خلال الشراكة مع مؤسسة رائدة تتمتع بمكانة عالمية، كما تسلط تلك التسهيلات الضوء على قدرات وإمكانات بنك دبي التجاري، على مستوى هيكلة الحلول المالية واسعة النطاق، ما يعزّز موقعه باعتباره الشريك المفضل للشركات متعددة الجنسيات في الخدمات المصرفية، وعامل تمكين رئيساً لدفع مسيرة النمو في القطاع المصرفي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا في بنك دبي التجاري تقديم هذا التسهيل الائتماني الثنائي لشركة (سيمنس) للطاقة، انطلاقاً من موقعها كجهة فاعلة في قطاع الطاقة».

وأضاف: «تُشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على القوة المالية التي نتمتع بها وقدرتنا على دعم الشركات العالمية الرائدة لتحقيق طموحات التنمية، كما تسهم في تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق في دولة الإمارات».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للخزانة والتمويل المؤسسي في «سيمنس للطاقة»، روبيرت ماكآنالي، إن «الصمود المالي والمرونة الاستراتيجية أساسيتان للوفاء بالتزاماتنا، ودفع عجلة التحول الطاقي»، مضيفاً: «هذه الشراكة تعزز قدرتنا على التعامل مع صناعة ديناميكية، ودعم تحولات الطاقة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، إحدى أسرع أسواق الطاقة نمواً في العالم».