عسل النحل.. تنوّع كبير و«المانوكا» النيوزيلندي الأعلى سعراً

كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ بيع رئيسة بدبي، عن وجود نحو 68 علامة تجارية لعسل النحل بمختلف أنواعه.

وأظهر المسح أن العسل المتوافر في الأسواق يتميز بتنوّع كبير، سواء من حيث نوعية تغذية النحل على أزهار نباتات معينة أو مناطق الإنتاج، ما يسهم في تباين طبيعته من حيث اللون والطعم، بينما تتوزع دول المنشأ بين الإمارات، واليمن، والهند، وتركيا، وألمانيا، وأستراليا، إلى جانب السعودية وعُمان ومصر ولبنان ونيوزيلندا والولايات المتحدة، كما يُعد العسل المعبأ في الإمارات من أبرز المنتجات في السوق المحلية، إضافة إلى العسل المستورد، الذي يتصدره عسل «المانوكا» النيوزيلندي من حيث السعر، إذ يصل سعر عبوة منه بوزن 300 غرام إلى 1110 دراهم.

تباين المصادر والألوان

وتفصيلاً، أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، في عدد من منافذ البيع الرئيسة في أسواق دبي، عن وجود نحو 68 علامة تجارية مختلفة لعسل النحل.

وكشف المسح عن أن أنواع العسل المتوافرة في أسواق دبي، تتميز بتباين مصادرها وألوانها، حيث يتوافر عسل «الأكاسيا» الفاتح اللون، وعسل الغابات الأسود الداكن، إضافة إلى عسل الحمضيات الذي يتميز برائحته الزهرية، فضلاً عن العسل المنتج من زهور مختلفة، منها زهور الربيع، وهو من الأنواع الأكثر تداولاً في الأسواق، كما يتوافر عسل التفاح والعسل المصنوع من الحبة السوداء، الذي يتميز بلون داكن واستخدامه في علاج فقر الدم.

وكشف المسح أيضاً عن تباين كبير لمصادر عسل النحل، وفقاً للمناطق أو النباتات التي يتم تغذية النحل منها لإنتاج العسل، حيث تختلف وفقاً لذلك طبيعة وشكل ولون العسل، إضافة إلى وجود أنواع عسل خاصة ذات مواصفات صحية معينة مثل عسل «الكيتو» الذي يأتي خالياً من السكر، وتباع العبوة منه بوزن 312 غراماً بسعر 99 درهماً، وتتوافر في الأسواق منتجات عدة لأنواع العسل الإماراتي المنشأ التي يتركز معظمها في أنواع عسل السدر والسمر، والغاف.

ويتوافر معظم تلك المنتجات في أشكال سائبة، تتم تعبئتها وفقاً للطلب أو في عبوات بمنافذ، دون علامات تجارية محددة.

دول المنشأ

وتبيّن من المسح وجود العديد من منتجات العسل ضمن علامات تجارية خاصة تتبع لمنافذ بيع كبيرة لتجارة التجزئة في أسواق دبي، إذ يُعد العسل من المنتجات الأكثر شيوعاً في قطاع العلامات التجارية الخاصة مع سهولة التعبئة، سواء في الأسواق المحلية أو أسواق خارجية دون وجود عمليات تصنيعية معقدة.

وترجع دول المنشأ لعلامات العسل المتوافرة في الأسواق المحلية، إلى منتجات مصنعة في الإمارات، وعُمان واليمن، والسعودية، ومصر، ولبنان، ونيوزيلندا، وأستراليا، والهند وباكستان، إضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية، أبرزها إسبانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا.

الأكثر شعبية والأعلى سعراً

ومن أنواع العسل الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، عسل السدر اليمني، حيث يباع بأسعار مرتفعة يراوح فيها سعر عبوة بوزن 500 غرام بين 325 و350 درهماً، كما تتوافر أنواع من عسل السدر مخلوطة بالزعفران، وعسل سمر بالحبة السوداء، إلى جانب عسل سمر اليمني بغذاء الملكات، والعسل الجبلي الذي تتوافر منه أنواع عدة باللون الأبيض غير الشفاف، حيث إن هناك بعض الأنواع منه مشبعة بغذاء ملكات النحل، ويُعد من ضمن الأعلى سعراً في أنواع العسل الموجودة في الأسواق، إذ تباع عبوة منه بوزن 375 غراماً بسعر 110 دراهم.

كما يُعد عسل «المانوكا» النيوزيلندي المنشأ، من أغلى أنواع عسل النحل، إذ يصل سعر عبوة منه بوزن 300 غرام إلى 1110 دراهم، وينتج عسل «المانوكا» من رحيق أزهار شجرة «المانوكا» في نيوزيلندا وجزيرة «تسمانيا» الأسترالية، ويحتوي على أنزيمات مفيدة ومضادات بكتيريا، إلا أنه يحتوي على كمية مضاعفة ومركزة من هذه المضادات، ويميل إلى اللون الداكن، وهو ذو قوام أقرب ما يكون إلى «الكريمي» منه إلى السائل، ويختلف لونه حسب تركيز المضادات البكتيرية فيه.

وأظهر المسح وجود خلطات مختلفة لأنواع عسل النحل المتوافر في منافذ البيع، أبرزها أنواع عسل مخلوطة بالزنجبيل أو بالحبة السوداء، أو بعشبة «الجنسنج»، إضافة إلى منتجات عسل تباع مخلوطة بالمكسرات، وأخرى بالزعفران، وتباع نسب كبيرة من تلك الأنواع في منافذ في أشكال سائبة، يتم وزنها حسب الطلب.

طلب مستمر

إلى ذلك قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ التجزئة، محمد بدر، إن «مجال منتجات العسل يعد من ضمن الأكثر تنافسية في أسواق الدولة، ما يجعل تلك الأسواق تتغير بشكل مستمر مع دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إليها لمواكبة النمو المستمر في الطلب».

وأضاف أن «تباين أنواع ومصادر إنتاج العسل يلبي اختلاف الطلب الاستهلاكي من المقيمين من جنسيات مختلفة، وفقاً لتباين العادات الغذائية لكل جنسية».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، علي مولوني، إن «منتجات العسل من السلع التي تشهد نمواً في الطلب على مدار العام، خصوصاً مع تزايد عادات التغذية الصحية التي ترفع من توجهات المستهلكين لشراء منتجات عسل النحل بمختلف أنواعها».

فوائد.. وتحذير

يتسم عسل النحل باحتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تدعم بشكل أساسي جهاز المناعة، إذ يحتوي العسل على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة، مثل الحديد، والزنك، الكالسيوم، والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة، ويُعد العسل مفيداً للمعدة، كونه لا يتخمر في المعدة كبقية أنواع السكريّات الأخرى، حيث إنه يعالج عسر الهضم والإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، فضلاً عن تسكين آلام الجهاز العصبي، خصوصاً إذا ما تم تناوله قبل النوم، إذ إنه يساعد على استرخاء الجسم، ويعزز من علاج الأرق، فضلاً عن أنه يخفف آلام الكبد، وفقاً لما أشارت إليه بعض التقارير الطبية العالمية، حيث يعزز تناول العسل الطبيعي من مضادات الأكسدة، مثل الـ«بولي فينول»، التي تلعب دوراً في الوقاية من الأمراض القلبية، لكن في المقابل، حذّر العديد من التقارير من أن الإفراط في تناول العسل، يزيد الوزن، فضلاً عن زيادة فرص الإصابة بمرض السكري.

كما أن تناول العسل بكميات تفوق احتياجات الجسم اليومية منه، يؤدي إلى زيادة احتمال تسوّس الأسنان لاحتوائه على السكر، كما أنه يمكن أن يؤثر في القلب لمن لديهم مشكلات صحية، علاوة على زيادة الحساسية لبعض الأشخاص الحساسين لمادة «الفركتوز»، كما أنه يمكن أن يتحوّل إلى مواد ضارة إذا سُخّن على درجة حرارة عالية.

علامات تجارية

«هيرو»، «لانجينيز»، «راو هني»، «الشفاء»، «شافي»، «كابلينو»، «كارفور»، «يونيون»، «سوبي»، «دايموند»، «نيكتافلور»، «أروجانيك لاردر»، «بيهوفار»، «شهد فود»، «فايمليا بيو»، «بي هني»، «الملكي»، «إيمرالد»، «لون دو ميل»، «جبل الشيخ»، «الأمين»، «بابا ني»، «بييز»، «لولو»، «فانز»، «سبينس»، «مزر إيرث»، «مانوكا ويلبينغ»، «حتا»، «أمريكان هارفيست»، «مانوكا هيلث»، «نتشرز نكتار»، «هولسوم»، «باتجالي»، «مانكورا»، «نحالي الإمارات»، «المراعي»، «كلاسيك»، «فوديا»، «بيهايف»، «داتشمانز»، «مانوكا دكتور»، «برميوم مانوكا»، «جورمية»، «فريشيا»، «ناتشر نيت»، «هيلتوب»، «ولسوم يوم»، «جودنس فوريفر»، «بايو هني»، «جولد بولوسوم»، «ترو هني»، «أم بدر»، «رحب»، «تيرتوفي»، «الطيب»، «ساري»،«ويدر سبون»، «الرفاعي»، «سليماني»، «فيمتو هني»، «مانوكا هني»، «الصحة»، «الثقة»، «بارنيز ناتشرز»، «بلاك سيد»، «كووب»، و«بييو».

. 1110 دراهم سعر عبوة بوزن 300 غرام من عسل «المانوكا» النيوزيلندي.

. أسواق دبي تشهد دخول علامات تجارية جديدة للعسل تواكب الطلب المتزايد.