8.8 مليارات درهم توزيعات «إعمار العقارية»

عقدت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «EMAAR»، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، أمس، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي الذي حققته الشركة على مدى عام 2024، وناقش توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية.

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال، وبقيمة تعادل 8.8 مليارات درهم، انسجاماً مع التزام الشركة بتقديم قيمة استثنائية لمستثمريها، وقد جاء ذلك بعد الإعلان عن السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح في ديسمبر من عام 2024.

وبحسب «إعمار»، فقد شهد الاجتماع المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2024، فضلاً عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

وأظهرت النتائج المالية التي أحرزتها «إعمار» في عام 2024 تميز أدائها التشغيلي ونموها المستدام عبر مختلف قطاعات أعمالها، إذ حققت مبيعات عقارية قاربت 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، مسجلةً زيادة بنسبة 72% على عام 2023، كما تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، ما يعزز تدفق الإيرادات المستقبلية.

بدوره، وصل إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024 إلى 35.5 مليار درهم (9.6 مليارات دولار) بزيادة نسبتها 33% على العام السابق، بينما نمت الأرباح الصافية قبل احتساب الضرائب بنسبة 25% لتصل إلى 18.9 مليار درهم (5.1 مليارات دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإهلاك 19.3 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، مع هامش نسبته 54%.

وأكدت «إعمار» أنه وبالتزامن مع تركيزها على تسليم المشاريع الجارية في مواعيدها المحددة، فإنها تواصل منح الأولوية للابتكار والجودة والكفاءة التشغيلية، كما تواظب على الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير المواهب.