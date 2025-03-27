«أدنوك للتوزيع» تقرّ 1.28 مليار درهم أرباحاً عن النصف الثاني 2024

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم عن النصف الثاني 2024، سيتم دفعها في أبريل 2025.

ويصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، ما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 6.1% استناداً إلى سعر السهم في 25 مارس 2025 البالغ 3.39 دراهم، وهو ما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028، التي تُخصص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «(أدنوك للتوزيع) حققت خلال عام 2024 نتائج مالية قياسية، ونجحت في تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية الخمسية، وقطعت خطوات مهمة أسهمت في تعزيز مكانتها في السوق، ورسّخت أُسس نجاحها المستقبلي».

وأضاف: «للعام الثاني على التوالي، تجاوزت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مستوى المليار دولار، مدعومةً بزيادة استثنائية في كميات الوقود المبيعة التي ارتفعت بنسبة 9%، كما حافظت على نمو أعمال تجارة التجزئة غير الوقود، ما أسهم في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين».

وكشفت «أدنوك للتوزيع» في عام 2024 عن استراتيجية نمو خمسية جديدة تركز على التوسع محلياً ودولياً، ومن خلال النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حققت الشركة أرباحاً قياسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 3.86 مليارات درهم، بنمو نسبته 5% على أساس سنوي، بفضل الزيادة في كميات الوقود المبيعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة غير الوقود، إضافة إلى نمو الأعمال الدولية في السعودية ومصر.