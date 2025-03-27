«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 3.6 ملايين مسافر خلال عطلة عيد الفطر

يستعدّ مطار دبي الدولي لموسم أعياد استثنائي مع توقعات باستقبال مبانيه المختلفة أكثر من 3.6 ملايين مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد، من 26 مارس الجاري إلى السابع من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يكون السبت الخامس من أبريل الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال 309 آلاف ضيف.

وقدرت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، أمس، أن يبلغ إجمالي عدد المسافرين يومياً 276 ألف ضيف في المتوسط، مع تقديرات بتسجيل الارتفاع الأكبر في الأسبوع الأول من أبريل، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19%، مقارنةً بمتوسط أحجام الرحلات الأسبوعية، خلال الشهر الماضي، ما يعكس ارتفاعاً موسمياً كبيراً.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنه مع بدء العطلة المدرسية الربيعية، يبقى الطلب قوياً على الأسواق الرئيسة لأغراض زيارة الأصدقاء والأقارب، بما فيها الهند، وباكستان، والمملكة المتحدة، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في السفر الترفيهي، ويشمل ذلك زيادة في حركة السفر إلى سريلانكا، وتركيا، وإيطاليا.

وفي إطار مساعيها لتعزيز سلاسة الرحلات خلال مواسم الذروة، دعت «مطارات دبي» الضيوف إلى استخدام خرائط «DXB Express Maps» التي تم إطلاقها أخيراً، وهي أداة ذكية توفر إمكانية التنقل الآني في جميع مباني المطار.

وأوضحت أنه يمكن من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة معلومات أي رحلة تحديد موقع البوابة أو تصفح مجموعة كاملة من خيارات المطاعم والمتاجر أو العثور على المرافق القريبة بسهولة.

وأكدت «مطارات دبي» أنها تستعد أيضاً لتقديم خدمات معززة لأصحاب الهمم من خلال مسارات مخصصة لهم ومحددة بوضوح، فضلاً عن تقديم الدعم للضيوف الذين يرتدون قلادة «دوار الشمس» من خلال موظفين مدربين يرتدون دبابيس «دوار الشمس»، وصالة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة في المبنى رقم (2).

وبينت «مطارات دبي» أنها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والشركاء التجاريين والهيئات الحكومية على ضمان انسيابية تدفق الضيوف عبر جميع نقاط الاتصال طوال فترة العطلة.