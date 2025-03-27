مساهمو «تبريد» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بـ 441 مليون درهم

أعلنت شركة «تبريد» موافقة مساهميها خلال اجتماع جمعيتها العمومية، على توزيع أرباح بقيمة إجمالية تصل إلى 441 مليون درهم، بواقع 15.5 فلساً للسهم الواحد، يتم توزيعها نقداً بالكامل.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية، حققت «تبريد» عائدات إجمالية للمساهمين بلغت 96%، من خلال زيادة سعر السهم وتوزيعات الأرباح، وفي عام 2024، سجّلت الشركة إيرادات قياسية وزيادة بنسبة 32% في صافي الأرباح بعد الضرائب.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن رئيس مجلس الإدارة الشركة، الدكتور بخيت الكثيري، ترأس الجمعية العمومية السنوية، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماع، وافق المساهمون أيضاً على تعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، هما منصور الحامد وجانيس راي لوزادا، وقال الكثيري، إن «(تبريد) قدمت أداءً ثابتاً وقوياً طوال عام 2024، مستفيدة من الاستثمارات الحكيمة الأخيرة، والنهج المدروس في تطوير الأعمال وتوسيعها»، مؤكداً أن الشركة تتمتع بميزانية عمومية قوية. وأضاف: «بدأت تبريد عام 2025 بزخم كبير، حيث جمعت 700 مليون دولار من خلال أول إصدار للصكوك الخضراء الخاصة بها، مدتها خمس سنوات، وأبرمت اتفاقية امتياز لتأسيس مشروع مشترك جديد مع شركة (دبي القابضة للاستثمارات)، لتوفير تبريد مستدام لجزيرة (نخلة جبل علي)». وخلال عام 2024، أكملت «تبريد» بناء محطتين جديدتين، وأضافت 23 ألفاً و576 طن تبريد من التوصيلات الجديدة على مستوى محفظتها في كل من الإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، ومصر، والهند.