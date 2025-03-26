«أدنوك» تطور مهارات كوادرها في «الذكاء الاصطناعي»

تستهدف شركة «أدنوك»، تطوير مهارات أكثر من 40 ألفاً من كوادرها في أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إعداد وتأهيل 600 مهندس، ليصبحوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بنهاية عام 2025.

وقالت نائب الرئيس لاستشراف المستقبل والمختبر الإبداعي في «أدنوك»، ندى المقبالي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن «أدنوك» تركز على تأهيل كوادرها البشرية، وتطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة، من خلال استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم، ورفع كفاءة عملهم، وضمان جاهزيتهم لمواكبة المستقبل، وأضافت أن «أدنوك» تسعى إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة داخل الإمارات وخارجها.