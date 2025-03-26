«نخلة جبل علي » تتيح فرصاً عقارية على الواجهة البحرية

أكد تقرير صادر عن شركة «FÄM» العقارية، أن «نخلة جبل علي» تبرز حالياً كواحدة من أكثر الفرص العقارية إثارة في العالم، حيث تُتيح للمستثمرين العالميين فرصة امتلاك أصول مميزة على الواجهة البحرية بأسعار المرحلة المبكرة.

وأضاف التقرير أن مشروع «نخلة جبل علي» على وشك تكرار نجاح سابقه «نخلة جميرا»، إذ يظهر كبديل أكثر اتساعاً وبأسعار معقولة مقارنةً بجاره الساحلي، بفضل مزيج من مساحات أكبر وأسعار أقل للقدم المربعة للمنازل والأراضي، ما يُضفي جاذبية لا تُفوّت للمستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «FÄM» العقارية فراس المسدي: «مع اقتراب إطلاق المرحلة الأخيرة من الفلل الفاخرة للغاية، تُعدّ هذه الفرصة الأخيرة لشراء وحدات سكنية على الواجهة البحرية بست وسبع غرف نوم مباشرةً من المطور».

وأضاف: «بمجرد اكتمال هذه المرحلة، ستكون هذه الفلل متاحة فقط في السوق الثانوية، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب على إعادة البيع، إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ».

وتابع المسدي: «خلال الأسابيع المقبلة، ستزيد الإعلانات الرئيسة من اهتمام المستثمرين وطلبهم، مع تدفق المشترين العالميين الأثرياء، ما يزيد من حدة المنافسة».

وقال المسدي: «في الأسواق الرئيسة مثل دبي، غالباً ما تحقق المنازل المطلة على الواجهة البحرية أقساطاً أعلى تراوح بين 30 و50% مقارنة بالمنازل الداخلية المماثلة. وهذا ببساطة لأن الطلب يفوق العرض المحدود بكثير. ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، شهدت (نخلة جميرا) ارتفاعاً في أسعار الفلل بأكثر من 50%».

وبحسب تقرير «FÄM»، فقد حقق المستثمرون الأوائل الذين أدركوا إمكانات «نخلة جميرا» عائدات هائلة، في وقت تُقدّم فيه «نخلة جبل علي» حالياً فرصة مماثلة، مع عدد من المزايا التنافسية الرئيسة، منها مساحات قطع أراضي الفلل في «نخلة جبل علي» غالباً ما تكون ضعف مساحة تلك الموجودة في «نخلة جميرا» بواقع 21 ألف قدم مربعة مقابل 10.5 آلاف قدم مربعة.

ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط سعر القدم المربعة للفلل المبنية على «نخلة جبل علي» نحو 3000 درهم مقارنة بـ9000 درهم في «نخلة جميرا». كما يبلغ متوسط سعر قطع الأراضي المطلة على الواجهة البحرية في «نخلة جبل علي» 2500 درهم للقدم المربعة، مقارنةً بـ8000 درهم للقدم المربعة في «نخلة جميرا».

أما من حيث الأسعار الأولية فهي أقل بنسبة 50% تقريباً من «نخلة جميرا» للفلل الفاخرة المماثلة.

ولفت تقرير «FÄM» إلى أن «نخلة جبل علي» توفر للمشترين خطط سداد لمدة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، مشيرة إلى أنها ميزة رئيسة مقارنةً بـ«نخلة جميرا».

وذكر تقرير «FÄM» أن مساحة «نخلة جبل علي» الإجمالية تبلغ 147 مليون قدم مربعة، ويمتد ساحلها على طول 110 كيلومترات، مقارنةً بجارتها التي تبلغ مساحتها 61 مليون قدم مربعة وساحلها بطول 78 كيلومتراً.

وأضاف أنه مع انتقال نحو 6500 من الأثرياء إلى دبي سنوياً لما تتمتع به من أمان، وإعفاء من ضريبة الدخل، وعائدات عقارية مرتفعة، فإن من المتوقع أن تصبح «نخلة جبل علي» الاسم التالي في قطاع العقارات الفاخرة.