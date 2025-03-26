«طيران الإمارات»: 8 وجهات جديدة تستقبل «بوينغ 777» المحدثة

أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق طائراتها «بوينغ 777» المُحدثة إلى ثماني مدن جديدة ضمن شبكة وجهاتها، في إطار برنامجها المُستمرّ في تحديث طائراتها، الذي يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنها تهدف إلى تشغيل أسطولها المُحدَّث من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» إلى 44 وجهة بحلول سبتمبر 2025.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه قد يتم تقديم موعد نشر الطائرات الجديدة إذا اكتملت عملية التحديث في وقت أبكر، لافتة إلى أن الوجهات الثمانية الجديدة تشمل: لشبونة اعتباراً من الأول من يونيو 2025 على جميع الرحلات المتجهة من لشبونة وإليها، ودبلن اعتباراً من 25 يونيو عبر الرحلة «ئي كيه 161/162»، وهونغ كونغ اعتباراً من 15 يوليو عبر الرحلة «ئي كيه 382/383»، وجزر المالديف اعتباراً من الأول من يونيو عبر الرحلة «ئي كيه 658/659»، وعبر الرحلتين «ئي كيه 656/657» و«ئي كيه 660/661» اعتباراً من 15 يوليو.

وشملت الوجهات كذلك: كولكاتا اعتباراً من 10 أغسطس عبر الرحلة «ئي كيه 572/573» بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، وكولومبو اعتباراً من 10 أغسطس عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 650/651»، وجوهانسبرغ اعتباراً من الأول من سبتمبر عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 765/766»، وعبر الرحلة «ئي كيه 761/762» اعتباراً من 25 سبتمبر، في ما ستبدأ الخدمة إلى كيب تاون اعتباراً من 20 سبتمبر عبر الرحلة «ئي كيه 770/771». وبحسب «طيران الإمارات»، فإن مطار «لندن ستانستد» سيستقبل الرحلة اليومية الثانية «ئي كيه 067/068» على متن طائرة «بوينغ 777» المحدثة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.

منطقة جديدة لطواقم الضيافة

دشنت شركة طيران الإمارات منطقة جديدة مخصصة لأفراد طواقم الضيافة، في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي.

ويمتاز المقر الجديد بتصميم عصري مفتوح، ويحتضن مجموعة متكاملة من الخدمات، مثل ورش العمل التعليمية ومناطق لتقنية المعلومات والدعم، ومركز للتجميل والعناية الصحية، وصالة تفاعلية، والعديد من الخدمات الأخرى المصممة خصيصاً لخدمة أفراد طواقم الضيافة. واستغرق تطوير هذه المنطقة تسعة أشهر، وبكلفة استثمارية وصلت إلى ثلاثة ملايين درهم.