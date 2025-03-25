«الأوراق المالية» تسترد 4.1 ملايين درهم للمستثمرين عبر تسويات ودية

استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 ملايين درهم لمصلحة المستثمرين، خلال عام 2024، وذلك نتيجة جهود حثيثة تقوم بها في إجراء التسويات الودية، والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، وليد سعيد العوضي، إن «نجاح الهيئة في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة بالأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات، وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية».

وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل الخدمة، إلى جانب الجهود من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين، وتعزيز استقرار الأسواق. ويعكس هذا الإنجاز، وفق الهيئة، كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي، وقدرته على الاستجابة لكل التحديات في الأسواق المالية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة.