وكالات سفر: ترقّب وإلغاء حجوزات سياحية إلى تركيا

قالت وكالات سياحة وسفر في السوق المحلية إنها سجلت عمليات إلغاء لحجوزات سياحية إلى تركيا لعطلة عيد الفطر المقبلة، مع حالة ترقب للحجوزات التي لاتزال قائمة، وذلك بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها تركيا.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنه تم «ترحيل» مواعيد سفر إلى فترة ما بعد عيد الفطر للوجهة نفسها بالنسبة لبعض الحجوزات، فيما تم تحويل أخرى إلى وجهات سياحية بديلة في دول المنطقة، فضلاً عن وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا ومنطقة جنوب القوقاز.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس: «سجلنا إلغاء لبعض الحجوزات السياحية إلى تركيا، أما بالنسبة للحجوزات القائمة فهناك حالة ترقب، إذ نتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتم اتخاذ قرار بشأنها».

وأضاف الريس لـ«الإمارات اليوم»: «معظم الحجوزات الملغاة كانت تتعلق بعطلة عيد الفطر في نهاية مارس الجاري وبداية أبريل المقبل»، مشيراً إلى أن «تركيا من الوجهات السياحية التي يقصدها المواطنون والمقيمون خلال عطلاتهم».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «كانت هناك حالات إلغاء لحجوزات سياحية إلى تركيا في اليومين الماضيين، أما بالنسبة لبعض الحجوزات الأخرى، فقد تم ترحيل مواعيد السفر إلى فترة ما بعد عيد الفطر للوجهة نفسها».

وأضاف: «بالنسبة الحجوزات الملغاة، فقد تم تحويلها إلى وجهات سياحية أخرى في دول المنطقة، فضلاً عن وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا ومنطقة جنوب القوقاز».

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي: «هناك حالة ترقب للحجوزات القائمة إلى تركيا»، مشيراً إلى أن المتعاملين الذين كانوا بصدد تأكيد حجوزاتهم، في حالة تريث وترقب، في وقت أجّل فيه البعض السفر.

وذكر الحاج علي أن «الطلب على السفر خلال عطلة عيد الفطر في مستويات كبيرة، مع توجه سكان الدولة للسفر سواء بغرض زيارة الأهل والأقارب في دول المنطقة، أو لقضاء عطلات في وجهات سياحية في أوروبا وآسيا».

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «إلى الآن ليس هناك عمليات إلغاء للحجوزات السياحية في ما يخص الشركة، لكننا نتلقى استفسارات عدة بالنسبة للحجوزات القائمة، أو بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون في حجز عطلات سياحية في هذه الوجهة، أو وجهات أخرى بديلة»، متوقعاً أن تتضح حركة الحجوزات بصورة أكبر في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: «تشهد عطلة عيد الفطر زيادة في الطلب على الحجوزات السياحية إلى مختلف الوجهات»، لافتاً إلى أن تزامن عطلة عيد الفطر مع إجازة الربيع المدرسية أسهم في رفع الطلب إلى مستويات كبيرة.

ونصح العوضي، المتعاملين والمسافرين بضرورة التحقق من أحدث المستجدات المتعلقة بالسفر إلى أي وجهة حول العالم.