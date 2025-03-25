«الأحواض الجافة العالمية» تفوز بعقد لتجديد سفينة «باوباب إيفواريان»

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن حصولها على عقد لتجديد وتمديد العمر التشغيلي لسفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «باوباب إيفواريان»، من قبل شركة «موديك مانجمنت سيرفيسز بي تي إي ليمتد»، ما يُعزز مكانتها على مستوى العالم في مجال تجديد الأصول البحرية المعقدّة.

وأفادت، في بيان، بأنه من المقرر انطلاق عمليات المشروع في مايو 2025 وتستمر لمدة ثمانية أشهر، حيث ستشمل تحسينات هيكلية واسعة النطاق على السفينة، من ضمنها تجديد 1000 طن من الفولاذ، وطلاء 250 ألف متر مربع من الخزانات، وتركيب 11.5 ألف متر من الأنابيب الجديدة.

كما يشمل نطاق العمل، تحسين أماكن إقامة الطاقم ودمج تقنيات متطورة لتعزيز كفاءة السفينة واعتماديتها.

وعند اكتمال المشروع، سيتم تمديد عمر السفينة لمدة 15 عاماً إضافياً، ما يضمن استمرارية عمليات إنتاج الطاقة في منطقة غرب إفريقيا.

وفي مجال تجديد السفن وتمديد عمرها التشغيلي وتحويلها، أكملت «الأحواض الجافة العالمية» أكثر من 50 مشروعاً مماثلاً، بما في ذلك أكثر من 30 عملية تحديث لسفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لسفينة «باوباب إيفواريان» 70 ألف برميل نفط يومياً، و75 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كما يمكنها ضخ 100 ألف برميل من المياه يومياً، وتخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.

وتعمل السفينة حالياً في حقل «باوباب» النفطي الذي يبعد 25 كيلومتراً عن ساحل كوت ديفوار، وسيتم نقل السفينة إلى منشأة الأحواض الجافة العالمية في دبي لتنفيذ أعمال التجديد التي تستغرق ثمانية أشهر.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مقر شركة الأحواض الجافة العالمية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، ورئيس شركة «موديك مانجمنت سيرفيسز بي تي إي ليمتد»، غاري كينيدي.

وقال أنتولوفيتش، إن «الاتفاقية مع (موديك) تؤكد خبرة شركة الأحواض الجافة العالمية في تنفيذ مشاريع تجديد وتمديد العمر التشغيلي لسفن التخزين والتفريغ العائمة».

من جانبه، قال كينيدي، إنه «تمّ منح هذا التعاقد لشركة الأحواض الجافة العالمية، بعد عملية اختيار دقيقة لإيجاد الشريك الأمثل في هذا المشروع الحاسم، فالخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة الأحواض الجافة العالمية في تحديث سفن التخزين والتفريغ العائمة، والتزامها الصارم بمعايير الجودة والسلامة، جعلها الخيار المثالي».