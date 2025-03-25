«المركزي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم

أصدر مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ100 درهم من مادة «البوليمر»، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في إبراز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

يأتي إصدار الورقة النقدية الجديدة ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الإمارات، حيث حرص المصرف المركزي في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية.

وإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة «بريل» لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها.

وتم طرح الورقة النقدية الجديدة جنباً إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة، اعتباراً من أمس (24 مارس)، ويتعيّن على كل البنوك وشركات الصرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بها، للتّأكد من قبول الأوراق النّقدية الجديدة لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى: «يعكس الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ100 درهم التزامنا بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز مستقبل مستدام، من خلال مبادرات وإنجازات تدعم الحياد المناخي، والتنافسية المالية للدولة».