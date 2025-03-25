«دبي لصناعات الطيران» تنجز صفقة مع «أيروميكسيكو»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن تسليم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» إلى شركة «أيروميكسيكو»، وذلك ضمن صفقة شملت ثلاث طائرات من طراز «737-8»، وثلاثاً من طراز «737-9».

وتعد «أيروميكسيكو» من عملاء «دبي لصناعات الطيران» منذ أكثر من 10 سنوات، حيث سلّمت خلال تلك الفترة 20 طائرة «بوينغ 737» إلى «أيروميكسيكو».

وذكرت أن طائرات «737 ماكس» توفر كفاءة أعلى وأداء بيئياً أفضل، وراحة أكبر للركاب في سوق طائرات الممر الواحد، موضحة أنه من خلال دمج الأجنحة الطرفية والمحركات الفعّالة المزودة بتقنيات متقدمة، فإن مجموعة «737 ماكس» تحقق مستويات متميّزة من التوفير.