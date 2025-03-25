مساهمو «أدنوك للغاز» يقرّون توزيع أرباح بـ 12.5 مليار درهم

أعلنت «أدنوك للغاز» والشركات التابعة لها عن موافقة المساهمين، في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية، على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليارات دولار (12.51 مليار درهم) لعام 2024، بما في ذلك أرباح نهائية بقيمة 1.706 مليار دولار (6.26 مليارات درهم) من المقرر توزيعها في الربع الثاني من عام 2025.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للغاز»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «أدنوك للغاز» سجلت في عام 2024 نتائج مالية قياسية، وأطلقت مشاريع نمو رئيسة، وأعلنت عن أكبر توزيعات أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحققت الشركة عوائد إجمالية لمساهميها بلغت نسبتها 19%، وأضاف أنه فيما يزداد اعتماد العالم على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، تواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز دورها في تمكين أمن الطاقة العالمي، ومساهمتها الفعالة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تمتلك «أدنوك للغاز»، مكانة راسخة وقدرات فريدة تمكّنها من تحقيق المزيد من النمو ودعم النقلة النوعية في أنظمة الطاقة.

وحققت «أدنوك للغاز» نتائج مالية قوية في عام 2024، حيث سجلت صافي دخل معدل قياسي بلغ خمسة مليارات دولار، بزيادة استثنائية بنسبة 13% على أساس سنوي، ونمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.65 مليارات دولار، وهامش أرباح قوي ومستقر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35%، وتدفق نقدي حر بلغ 4.58 مليارات دولار.

• توزيع الأرباح في الربع الثاني من 2025.