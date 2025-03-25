الشقق الفندقية في دبي تتصدر مؤشرات الإشغال في 2024

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الشقق الفندقية في الإمارة واصلت تسجيل معدلات إشغال قوية على مدار العام الماضي 2024، متفوقة على مختلف فئات الغرف الفندقية الأخرى، حيث وصل متوسط إشغال 26 ألفاً و369 شقة ضمن 189 منشأة، إلى 81%، على مدار عام 2024.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، تضم السوق الفندقية في دبي 13 ألفاً و955 شقة فاخرة ضمن 81 منشأة، و12 ألفاً و414 شقة متوسطة المستوى ضمن 108 منشآت.

واستحوذت الشقق الفندقية الفخمة على نسبة 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، فيما استحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على نسبة 8% من إجمالي حجم السوق.

وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي مع نهاية ديسمبر الماضي 154016 غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150291 غرفة فندقية في 821 منشأة في عام 2023، وحقّقت دبي إنجازاً جديداً خلال عام 2024، مع استقبالها لأكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام.

بدورها، حافظت مؤشرات الضيافة على أدائها المرتفع خلال عام 2024، إذ ارتفعت نسبة متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 78.2%، مقارنة مع 77.4% للفترة المماثلة من عام 2023، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 43.03 مليون ليلة، بنسبة نمو 3% مقارنة مع 41.70 مليوناً في عام 2023.

وبحسب بيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، فقد قدمت فنادق دبي قيمة أكبر من مدن شهيرة مثل باريس، ونيويورك، ولندن، وسنغافورة، بينما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوافرة 421 درهماً في عام 2024 بزيادة قدرها 2% عمّا سجله في عام 2023 البالغ 415 درهماً.