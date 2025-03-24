دبي تعتزم تنفيذ تعديلات تنظيمية لجذب صناديق التحوط العالمية

نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر قولها إن دبي تعتزم تنفيذ تعديلات تنظيمية على القوانين لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناديق التحوط، حيث يُجري مسؤولو سلطة دبي للخدمات المالية مراجعة شاملة للوائح الإمارة، بهدف إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتذليل العقبات أمام دخول السوق، وفقاً لمتحدث باسم الهيئة.

وتشمل التعديلات المقترحة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية DFSA خفض المتطلبات الرأسمالية، وتخفيف قواعد السيولة لدى الشركات.

وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل دخول مديري الصناديق إلى السوق المحلية، وتوفير بيئة مرنة تتماشى مع المعايير الأوروبية والبريطانية.