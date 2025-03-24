"دبي لصناعات الطيران" تُعلن إتمام صفقة طائرات بوينغ 737 ماكس مع "أيروميكسيكو"

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، شركة خدمات الطيران الرائدة عالمياً، عن تسليم الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينغ 737 ماكس إلى شركة أيروميكسيكو، وذلك ضمن صفقة شملت ثلاث طائرات من طراز 737-8 وثلاث من طراز 737-9.

تُعَدّ شركة أيروميكسيكو من عملاء دبي لصناعات الطيران منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال هذه الفترة، سلّمت دبي لصناعات الطيران 20 طائرة بوينغ 737 إلى أيروميكسيكو.

توفّر طائرات 737 ماكس كفاءة أعلى وأداءً بيئيًا أفضل، وراحةً أكبر للركاب في سوق طائرات الممر الواحد. ومن خلال دمج الأجنحة الطرفية والمحركات الفعّالة المزوَّدة بتقنيات متقدّمة، تُحقِّق مجموعة 737 ماكس مستويات متميّزة من التوفير؛ إذ تُقلِّص استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20% مع تقليل الضجيج بنسبة 50% مقارنةً بالطائرات التي تحلّ محلها.

كما تُخفِّض تكاليف صيانة الهيكل بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بمنافسيها.