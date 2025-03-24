«الأعلى للطاقة في دبي» يستعرض مستجدات لوائح المباني الخضراء

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ87 للمجلس الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

وأفاد بيان، أمس، بأن الاجتماع ركز على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي، وترسيخ مكانتها مدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد، كما تتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»: «أكدنا خلال الاجتماع الـ87 للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة، من خلال تعزيز السياسات الرئيسة التي تدفع عجلة الكفاءة والابتكار».

وأضاف سموه: «يشكل تعزيز لوائح المباني الخضراء وحوكمة تداول المنتجات البترولية، خطوة أساسية نحو مواءمة المعايير العالمية، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لنواصل من خلال هذه المبادرات ترسيخ مكانة دبي الريادية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام».

وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع، الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، في تشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين، كما عزز هذا الإطار الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.

وأكد نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون».

وأضاف: «تعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».

وتابع الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة، من خلال تسريع تنفيذ (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، فإننا نعمل على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً وطنياً وإقليمياً لحوكمة الطاقة».