حملات مكثّفة لمراقبة أسواق دبي خلال عيد الفطر

تستعد إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتنفيذ خطة شاملة لمراقبة أسواق الإمارة خلال فترة عيد الفطر، حيث ستعمل فِرَق ميدانية على مراقبة الالتزام بأسعار السلع والخدمات في مختلف الأسواق بما في ذلك المناطق الحرة، من خلال حملات مكثّفة مع تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد علي موسى، لـ«الإمارات اليوم»: «ستشمل الحملات جميع المناطق في دبي، حيث تتضمن مختلف الأسواق التجارية، والفنادق، ومنافذ البيع، بما في ذلك أسواق الحلويات والمكسرات، إضافة إلى أسواق الخضراوات والفواكه».

وأضاف: «مستمرون في متابعة أسعار الأسواق خلال عيد الفطر كما فعلنا في شهر رمضان المبارك، مع التركيز على القطاعات الرئيسة، بما في ذلك منافذ بيع الأغذية، فضلاً عن محال الألبسة النسائية والرجالية، وصالونات التجميل»، لافتاً إلى أن حملات التفتيش مستمرة طوال شهور السنة ولا تقتصر على فترة محددة.

وأشار موسى إلى أن الحملات الرقابية المكثّفة ستستهدف بشكل خاص المحال التي تشهد زيادة في المبيعات، مثل محال البيع بالتجزئة، حيث من المتوقع أن تشهد السوق زيادة في حركة التسوق خلال عيد الفطر، لافتاً إلى أن الفرق التفتيشية ستقوم بالتحقق من الالتزام بتعليمات الأسعار المقررة من قبل المتاجر ومنافذ البيع.

ولضمان حقوق المستهلكين، قال موسى: «سيكون هناك خط ساخن مخصص لتلقي الشكاوى من قبل المقيمين والسياح على الرقم (600545555)»، مشدداً على أهمية أن يتمتع المستهلكون بتجربة تسوق آمنة ومريحة، وداعياً السكان والسياح في الإمارة إلى الاستفادة من العروض الترويجية المتنوعة، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية خلال عطلة العيد.

وبيّن موسى أن الجولات التفتيشية قد تشمل التعاون مع جهات أخرى لضمان أن جميع القوانين تُنفَّذ بشكل موحد ومتسق عبر جميع المؤسسات.

وفي إطار حرص الإدارة على توعية المستهلكين، قدّم موسى نصائح مهمة لضمان حقوقهم أثناء التسوق، حيث أكّد ضرورة قراءة تفاصيل المنتج بعناية، بما في ذلك عمليات الشراء، والاستبدال، والاسترجاع النقدي، وسياسة الضمان، والضمانات المُقدمة، كما نصح بالاحتفاظ بالفواتير ووثائق الضمان، لاستخدامها في حالات الإرجاع أو المطالبة بالضمان، كما أكّد أهمية التحقق من تطابق الأسعار مع الفاتورة.

وقال موسى: «نحرص على حماية حقوق المستهلكين، وضمان تجربة تسوق آمنة ومريحة لجميع سكان وزوار دبي، كما نشجع الجميع على الاستمتاع بأجواء العيد في دبي».

ودعا المستهلكين إلى القيام بدورهم في تقديم الشكاوى في حال واجهوا أي مشكلة مع الأسعار أو جودة السلع، قائلاً: «على المستهلكين عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات قد يرونها في الأسواق، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الاتصال بالخط الساخن، أو التقدم بشكوى عبر الموقع الإلكتروني».

وأكّد موسى أن الجولات التفتيشية تعزز سمعة دبي مركزاً تجارياً عالمياً يضمن حقوق المستهلكين، ويشجع التجارة العادلة، كما تعزز الرقابة من ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في أسواق دبي، لافتاً إلى أن دبي مدينة عالمية تلتزم بأعلى المعايير على الدوام في جميع المجالات.

وشدد كذلك على أهمية أن يلتزم كلٌ من التجار ومنافذ البيع أو المحال بالأسعار الرسمية، لتفادي الغرامات والمخالفات.

أحمد علي موسى:

. الجولات التفتيشية تعزز سمعة دبي مركزاً تجارياً عالمياً يضمن حقوق المستهلكين ويشجع التجارة العادلة.

. الحملات تشمل جميع المناطق في دبي، وتضم الأسواق التجارية والفنادق ومنافذ البيع.