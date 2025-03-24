«السلع» ضمن أفضل الفئات الاستثمارية في 2025

تزايدت الشكوك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، بما في ذلك اتجاهات التضخم والتطورات السياسية، ما دفع بنوكاً مركزية كبرى عدة إلى تبني نهج حذر في اجتماعاتها الأخيرة بشأن السياسة النقدية، فيما برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداء في عام 2025، بحسب تقرير السلع الأسبوعي لـ«ساكسو بنك».

ومن بين خمسة بنوك مركزية اجتمعت لتحديد أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، كان البنك الوطني السويسري الوحيد الذي قرر خفضها، في خطوة تعكس المخاوف بشأن النمو البطيء والتضخم المتواضع.