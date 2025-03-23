دعوة للاستهلاك المسؤول للغذاء والموارد

نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الورش التوعوية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك، لرفع مستوى وعي الموظفات حول العادات الصحية والغذائية السليمة، والمبادئ السامية للشهر الفضيل، التي تدعو إلى تجنب الإسراف وهدر الغذاء. وقالت رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر: «نحرص على دعم جهود الهيئة لتعزيز صحة الموظفات، وتشجيعهن على العودة إلى السلوكيات الإيجابية القائمة على الاستهلاك المسؤول للغذاء والموارد، وتقديم نصائح من شأنها إحداث تغيير إيجابي في حياتهن وحياة أسرهن، للإسهام في بناء مجتمع صحي وسعيد، حريص على استدامة الموارد التي أنعم بها الله علينا، ويتمتع أفراده بجودة الحياة والرفاهية الصحية».