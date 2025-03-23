«الفرانشايز»: الإمارات وجهة ومقصد عالمي لقطاع الامتياز التجاري

عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز (الرابطة)، نور التميمي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ممثلي إمارات الدولة.

وأكدت نور التميمي، أن من ضمن أهداف الرابطة الرئيسة في الفترة الحالية، تحسين البنية التشغيلية لقطاع الامتياز، وأن تكون دولة الإمارات بيئة الأعمال المثلى في دعم وتنمية نمو «الفرانشايز» المحلية دولياً، إضافة إلى جذب «الفرانشايز» العالمية لبيئة الأعمال في الإمارات، باعتبارها وجهة ومقصداً عالمياً لقطاع الامتياز التجاري.

وأكدت التميمي، في كلمتها خلالها الاجتماع، أن «رابطة الإمارات للفرانشايز أخذت على عاتقها تمكين قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات، باعتباره عاملاً رئيساً ومؤثراً في تحقيق التنوع الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال، ودفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً»، موضحة أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير كل الممكنات والمحفزات لتحقيق رؤيتها الاقتصادية، مشددة على أن الرابطة ستواكب هذه الرؤية للوصول بقطاع الامتياز التجاري إلى أوسع الآفاق، بالتعاون مع الشركاء الفاعلين، واتخاذ خطوات طموحة نحو ترسيخ نظام أعمال مرن يسهم في النمو والازدهار المستمر لاقتصاد المستقبل.

واستعرض الاجتماع مستجدات أعمال الرابطة والخطة التشغيلية للعام الجاري، كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة واللجنة التنفيذية وفرق العمل لكل إمارة، النظام الأساسي للرابطة بشكله النهائي.