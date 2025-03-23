الإمارات والصين تعززان التعاون في مجال الرقابة النووية

استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمقرها في أبوظبي وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة نائب وزير البيئة، ورئيس الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين، دونغ باوتونغ، وذلك في إطار نهج الهيئة لتعزيز الشراكات مع الهيئات الرقابية العالمية، وتماشياً مع التزامها بتعميق التعاون الثنائي في قطاع الرقابة النووية والإشعاعية.

وكان في استقبال نائب وزير البيئة لجمهورية الصين الشعبية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، عبدالله ناصر السويدي، وقيادات من الهيئة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والبحث والتطوير وبناء القدرات في مجال السلامة والأمن النوويين، وحظر الانتشار النووي، وكذلك التشريعات الرقابية للتكنولوجيا النووية المتطورة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للسلامة النووية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لدولة الإمارات، حيث وقّع الجانبان في نوفمبر 2024 خطة عمل لمدة ثلاثة أعوام، تضع إطار التعاون المشترك بين الطرفين في شتى القطاعات الرقابية النووية.

وفي عام 2018، وقّعت الجهتان كذلك مذكرة تفاهم تُركّز على السلامة النووية، وحظر الانتشار النووي، وبناء القدرات، من بين جوانب أخرى. وخلال الزيارة، قدّم فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عرضاً حول دورها الرقابي على محطة براكة للطاقة النووية.

كما أطلع الوفد الصيني الهيئة على آخر المستجدات المتعلقة ببرامجها النووية في جمهورية الصين الشعبية، كما قام الوفد الصيني بزيارة إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة، حيث اطلع على منظومة دولة الإمارات للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، وخطتها لضمان سلامة المجتمع والبيئة.