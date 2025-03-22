«جميرا مرسى العرب» يتصدر قائمة «أغلى» منشآت الضيافة في دبي

أظهرت بيانات مواقع شبكية لحجز الغرف الفندقية، أن فندق «جميرا مرسى العرب»، الذي افتتح أخيراً في دبي، تصدر قائمة الفنادق الأغلى في الإمارة، حيث وصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى أكثر من 2000 دولار أميركي (نحو 7500 درهم لليلة واحدة).

ويُعتبر الفندق الجديد، الذي افتتح أبوابه أمام النزلاء في 14 مارس الجاري، من أبرز المشاريع الفندقية التي تعكس الفخامة والرفاهية التي تتمتع بها دبي، المدينة التي أصبحت وجهة سياحية رئيسة للباحثين عن تجارب ضيافة فاخرة.

وكان متوسط سعر الغرفة الفندقية لليلة واحدة في فندق «جميرا مرسى العرب»، قد وصل إلى نحو 5500 درهم في بداية فبراير، قبيل افتتاحه، في دلالة على معدلات الإقبال العالية، وتخطت تكاليف الإقامة الفندقية في «جميرا مرسى العرب»، فندق «جميرا برج العرب» الشهير، فضلاً عن فندق «رويال أتلانتس»، و«فندق ومنتجع بولغاري».

وتظهر البيانات أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال عطلة عيد الفطر، مع انتهاء شهر رمضان.

وتصدر «جميرا مرسى العرب» عناوين الأخبار في مايو من العام الماضي، حيث سجلت السوق العقارية في دبي رقماً قياسياً بصفقة بيع أغلى شقة في تاريخ السوق العقارية في الإمارة بقيمة 420 مليون درهم.

ويتميز «جميرا مرسى العرب»، بتصميم عصري مستوحى من العناصر الجمالية الفاخرة لليخوت، بأسلوبٍ يعكس أعلى درجات الأناقة والرقي. وتضم الوجهة الجديدة 385 غرفة وجناحاً، إلى جانب 82 مسكناً فخماً ومرسى لليخوت يتسع لـ82 يختاً.

كما تتوافر مجموعة من تجارب الطعام المميزة، فضلاً عن أربعة مسابح رائعة مع إطلالات خلّابة تضمن تجربة ممتعة، ومسبح داخلي واحد.

ويتيح مرسى منتجع «جميرا مرسى العرب» تجربة فاخرة لعشاق الإبحار على طول ساحل دبي الخلّاب، ويضم المرسى 82 رصيفاً تتسع لليخوت التي يصل طولها إلى 61 متراً، ويوفر المرافق العالمية بما فيها خدمات متكاملة تشمل الصيانة والتزود بالوقود، ليضمن تجربة إبحار سلسة لأصحاب القوارب.

. الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال عطلة عيد الفطر.