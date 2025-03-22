عمومية «ديوا» تقرّ توزيع أرباح بـ 3.1 مليارات درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المدرجة في سوق دبي المالي، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2024، للمساهمين المسجلين بتاريخ 31 مارس 2025، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على ذلك في الجمعية العمومية السنوية للهيئة التي عقدت أمس.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن اجتماع الجمعية العمومية، عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير، وبحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 92.2% من المساهمين، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 31 مارس 2025 (مع آخر تاريخ استحقاق في 27 مارس 2025)، تبلغ نسبة العائد خلال الـ12 شهراً التالية 5% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال مطر حميد الطاير، إن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذا النجاح، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً في ضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه لدعم مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي».

من جهته، قال سعيد محمد الطاير: «في عام 2024، حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أداء قوياً، حيث سجلت إيرادات مجمعة بقيمة 30.98 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 15.73 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.23 مليارات درهم».

وأضاف أن «الهيئة تقدم خدماتها لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل»، معرباً عن الفخر بتحقيق أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2%، وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5%، وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك.

وأبدى تفاؤله بآفاق عام 2025 التي يعززها استمرار نمو القطاعات السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد الموجودين في دبي خلال ساعات النهار، وفرص التوسع في الأعمال وتطوير البنية التحتية.

سعيد الطاير:

. متفائل بآفاق 2025 التي يعزّزها استمرار نمو القطاعات السياحية والسكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد الموجودين في دبي.