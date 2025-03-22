الكشف عن أول مركبة طائرة حاصلة على شهادة الطرق الأوروبية في «AIM للاستثمار»

تحتضن قمة «AIM للاستثمار 2025» في دورتها الـ14، أبرز الابتكارات العالمية في قطاع التنقل، وذلك ضمن محور مدن المستقبل، حيث تجمع القمة رواد الصناعة والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل قطاع النقل المتطور.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن من بين أبرز المشاركين هذا العام، شركة «PAL-V»، التي تستعرض «PAL-V Liberty»، أول مركبة طائرة في العالم حاصلة على شهادة الطرق الأوروبية، والتي تُقدم نموذجاً عملياً لمستقبل التنقل، جامعاً بين راحة القيادة التقليدية وحرية الطيران.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، روبرت دينجمانس، إن «الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم تجعلها منصة مثالية لاستكشاف إمكانات مركبات (FlyDrive) في قطاع النقل». وسيحظى زوار قمة «AIM» بفرصة للتعرف إلى «PAL-V Liberty» ورحلة تطويرها من الفكرة إلى الواقع. كما سيتمكن الحضور من التفاعل مع فريق «PAL-V»، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في قطاع التنقل المستقبلي.

وإضافة إلى ذلك، ستوفر القمة منصة لمناقشة كيفية دمج حلول «PAL-V» في شبكات النقل العالمية، ودورها في تعزيز كفاءة أنظمة المواصلات حول العالم.

يذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة الـ14 من قمة «AIM للاستثمار»، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 180 دولة.

روبرت دينجمانس:

. الرؤية المستقبلية للإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم تجعلها منصة مثالية لاستكشاف إمكانات مركبات (FlyDrive) في قطاع النقل.