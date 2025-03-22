«الفجيرة الوطني» يحصل على شهادتي «آيزو»

أعلن بنك الفجيرة الوطني تحقيقه إنجازاً جديداً بحصوله على شهادتي «آيزو» لمعايير الجودة العالمية، وهما شهادة (الآيزو 27001:2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة)، ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتحقيق التميز التشغيلي في جميع أنشطته.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا في بنك الفجيرة الوطني، ماهيندرا دهيلون: «يعكس هذا الإنجاز التزام بنك الفجيرة الوطني بتحقيق التميز في مجالات تجربة المتعاملين وإرساء التحول الرقمي الأمثل. وقد قاد فريق حوكمة تكنولوجيا المعلومات عملية الحصول على الشهادات، مستنداً إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال، مع إسهامات قيّمة من مختلف الأقسام، مثل أمن المعلومات والتكنولوجيا».