مطارات دبي تلغي رحلات من وإلى «لندن هيثرو»

قالت مطارات دبي إنها ألغت ثماني رحلات مغادرة من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار لندن هيثرو، إضافة إلى رحلة قادمة واحدة من «هيثرو» إلى «دبي»، وذلك نتيجة للإغلاق المؤقت الذي شهده مطار هيثرو.

وذكرت في بيان: «تعمل مطارات دبي حالياً بالتنسيق مع شركات الطيران وشركائها في الخدمات لتقليل أي إزعاج قد يلحق بالضيوف المسافرين».

وأضاف البيان: «ننصح المسافرين المتأثرين بالاتصال بشركات الطيران المعنية للحصول على آخر المستجدات حول رحلاتهم وخيارات إعادة الحجز المتاحة».