عمومية "كهرباء دبي" توافق على توزيع أرباح بـ3.1 مليار درهم للمساهمين

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، موافقة مساهمي الشركة خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم، على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024، للمساهمين المسجلين بتاريخ 31 مارس 2025.

وترأس الاجتماع مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وحضره سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 92.2% من المساهمين.

وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث .

وقال مطر حميد الطاير، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في النمو الاقتصادي والاستدامة والابتكار، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفخر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذا النجاح، حيث تؤدي الهيئة دوراً محورياً في ضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه لدعم مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها دبي.

من جهته، قال سعيد محمد الطاير، إنه في عام 2024، حققت مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أداءً قوياً، حيث سجلت إيرادات مجمعة بقيمة 30.98 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 15.73 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.23 مليار درهم.

وأضاف أن الهيئة تقدم خدماتها لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل، معربا عن الفخر بتحقيق أدنى معدل فاقد في شبكة الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2%، وأدنى معدل فاقد في شبكة المياه على مستوى العالم بنسبة 4.5%، وأقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل أقل من دقيقة واحدة سنوياً لكل مشترك.

وأبدى تفاؤله بآفاق عام 2025 التي يعززها استمرار نمو القطاعات السياحية، والسكنية، والتجارية، والصناعية، إلى جانب تزايد أعداد المتواجدين في دبي خلال ساعات النهار، وفرص التوسع في الأعمال وتطوير البنية التحتية.