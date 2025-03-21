الاتحاد للطيران تلغي رحلات وتُحول أخرى إثر إغلاق مطار لندن هيثرو

أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء الرحلات التالية من وإلى لندن، اليوم الجمعة 21 مارس إثر إغلاق مطار لندن هيثرو (LHR) بسبب انقطاع كهربائي:

EY63 من أبوظبي إلى هيثرو

EY64 من هيثرو إلى أبوظبي

EY65 من أبوظبي إلى هيثرو

EY66 من هيثرو إلى أبوظبي

كما تم تحويل رحلة EY61 اليوم من أبوظبي إلى لندن إلى مطار فرانكفورت (FRA) ، وتأجيل رحلة EY62 من لندن هيثرو (LHR) إلى أبوظبي (AUH) إلى إشعار آخر.

يرجى من الضيوف المسافرين من أو إلى لندن اليوم التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع etihad.com، كما يُرجى التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة "إدارة الحجز" للحصول على آخر التحديثات.

تعمل الاتحاد بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات في مساراتهم.

تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن إي إزعاج طرأ نتيجة هذه الإجراءات.

تم إغلاق مطار لندن هيثرو بسبب انقطاع كبير للتيار الكهربائي، ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات في هيثرو طوال عطلة نهاية الأسبوع.