«دي بي ورلد» تطلق مشروع تطوير ميناء «بنانا» في الكونغو الديمقراطية

اختارت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، شركة «موتا-إنجي»، المتخصصة في الإنشاءات، لقيادة عمليات تطوير ميناء «بنانا» في الكونغو الديمقراطية.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن هذه الشراكة تمثل إنجازاً في غاية الأهمية بتنفيذ مشروع الميناء، الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد التجاري في المنطقة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخفض تكاليف الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للكونغو. وسيتم تطوير ميناء «بنانا» على مراحل، حيث صُممت المرحلة الأولى لاستيعاب أكبر السفن في العالم، وتتميز برصيف طوله 600 متر، وسعة مناولة تبلغ 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، ومساحة تخزين تبلغ 30 هكتاراً، فيما ستمتد المرحلة الثانية من رصيف الميناء لمسافة تزيد على كيلومترين. ويعتبر الميناء استثماراً لمجموعة موانئ دبي العالمية، بمشاركة مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII).

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يُعدّ ميناء بنانا مشروعاً يصنع تحولات كبيرة ستعيد رسم ملامح المشهد التجاري واللوجستي في جمهورية الكونغو الديمقراطية».

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع (موتا-إنجي)، سنضمن بناء بنية تحتية عالمية المستوى، وفقاً لأعلى المعايير، ما يُعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرصاً جديدة للشعب الكونغولي».