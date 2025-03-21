عمومية «إمباور» تقر توزيع أرباح بـ 437.5 مليون درهم

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بِنِصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، ما يعادل 43.75% من رأسمال الشركة المدفوع).

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الجمعية العمومية السنوية لـ«إمباور»، انعقدت في 19 مارس الجاري، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد محمد الطاير، وبحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على بنود عدة مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2024.

وأظهرت النتائج المالية لـ«إمباور» للعام الماضي أداء مميزاً، بتسجيلها إيرادات قياسية بلغت 3.26 مليارات درهم، تعد الأعلى منذ إدراج المؤسسة، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 908 ملايين درهم.

وسيجري توزيع الأرباح الموافق عليها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في المؤسسة.

وقال الطاير: «نواصل تنفيذ أهدافنا وتعزيز معايير أدائنا لضمان الريادة العالمية في قطاع تبريد المناطق، وتسهم توسعاتنا الاستراتيجية في تسريع تحقيق أهداف دبي في هذا القطاع الحيوي، مع تحقيق عوائد مالية مستدامة لمساهمينا، حيث اتبعنا نموذج أعمال فريداً تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام»، مؤكداً التزام «إمباور» الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، مدعومةً بالسياسات الحكومية المواتية. من جانبه، أكد بن شعفار، أن الوضع العام للسوق يبدو واعداً للغاية، معرباً عن ثقته باستمرار النمو القوي والمستدام للمؤسسة هذا العام وفي الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن الطفرة المستمرة في قطاع العقارات بدبي، مدفوعة بالطلب المتزايد، تعزز الحاجة إلى خدمات تبريد المناطق.