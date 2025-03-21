«المالية» تنظم خدمات الفوترة الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار وزاري بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ويحدّد القرار الجديد إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، وتضمن القرار شروط تسجيل الشركة، واستيفاء متطلبات مزود الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة (بيبول)، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل، وينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات في مقدمي الخدمات المعتمدين فقط.