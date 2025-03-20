%32.4 زيادة في البحث عن رحلات من الإمارات خلال رمضان

أظهر تحليل أجراه تطبيق السفر «ويجو»، حول توجهات السفر لسكان الإمارات خلال رمضان 2025، أن عمليات البحث عن الرحلات الدولية من الإمارات سجلت زيادة بنسبة 32.45%، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس إقبالاً متزايداً على السفر خلال رمضان.

ووفقاً لنتائج التحليل التي كشف عنها التطبيق، في بيان أصدره أمس، ضمت قائمة الوجهات الأكثر بحثاً من الإمارات خلال رمضان: مصر والهند وباكستان والسعودية، والأردن والفلبين ولبنان والمغرب ونيبال، حيث شهدت تلك الوجهات نمواً ملحوظاً في عمليات البحث العام الجاري، مع تسجيل نيبال (214.76%)، وباكستان (82.65%) أعلى معدلات الزيادة، مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب «ويجو»، فإن هذه القائمة تؤكد الوجهات الرمضانية التقليدية، ما يشير إلى استمرار رحلات العودة إلى الوطن (زيارة الأهل)، والسفر الديني، والإجازات السريعة، كعوامل رئيسة في خطط سفر سكان الإمارات خلال هذه الفترة.

وأشار التحليل إلى أن هذا النمو ترافق مع ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران، فقد سجلت أسعار الرحلات إلى تسع من أصل 10 وجهات رمضانية شائعة على «ويجو» ارتفاعاً سنوياً، إذ تصدرت مصر (42.29%) ولبنان (40.94%) قائمة الزيادات الأكبر.

وفي المقابل، كان الأردن الاستثناء الوحيد، حيث شهد تراجعاً طفيفاً في سعر الرحلات بنسبة 1.17%، مقارنة بعام 2024.

ولفت التحليل إلى أن المسافرين من دولة الإمارات يميلون إلى التخطيط المسبق للرحلات خلال شهر رمضان، حيث تم حجز معظم رحلات رمضان 2024 قبل أكثر من شهر، وهو توجه مرشح للاستمرار في عام 2025.

إلى ذلك، أظهر تحليل «ويجو» أن متوسط أسعار الفنادق في دبي خلال رمضان الجاري سجل انخفاضاً بنسبة 54.04%، مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عمليات البحث عن الإقامات المحلية على «ويجو» بنسبة 3%. كما كشفت بيانات «ويجو» أن الفنادق ذات الأربع نجوم استحوذت على 40.15% من الحجوزات، حيث يحرص المسافرون على تحقيق التوازن بين الجودة والقيمة مقابل الكلفة.