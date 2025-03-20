نقل حاويات «جبل علي» بالمركبات الكهربائية

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حلّاً متطوراً للمركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع «إينرايد»، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية تعمل حالياً على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، لدعم جهود «دي بي ورلد» الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.

وفي إطار شراكة بين «دي بي ورلد» و«إينرايد»، تمّ توقيعها في مايو 2024، يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في «دي بي ورلد» بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية.

وستسهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14.6 ألف طن مقارنة بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف «دي بي ورلد» المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان: «تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية، حيث نركز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل (إينرايد)، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي».

ويتمّ نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة، تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة «إينرايد»، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة «إينرايد ساجا» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل مليوني حاوية نمطية قياس 20 قدماً. ويعتمد هذا النشر التدريجي على تحليلات «إينرايد» المعتمدة على البيانات لتحسين الكلفة والكفاءة التشغيلية، مع وضع أساسات نشر الشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في المستقبل.