«دناتا» توفر 15 ألف وجبة للطيران الخاص في أميركا خلال 2024

رسّخت شركة «دناتا» مكانة رفيعة في قطاع تموين رحلات طائرات كبار الشخصيات ورجال الأعمال في الولايات المتحدة، حيث قامت، خلال العام الماضي وحده، بتوفير أكثر من 15 ألف وجبة للمسافرين على متن رحلات الطائرات الخاصة.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه يتم تحضير تلك الوجبات بمراكز التموين الجوي التابعة «دناتا» في بوسطن ونيويورك وناشفيل وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، والتي توفر خدمات التموين للطائرات ومنافذ التجزئة في أكثر من 100 مطار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي تُعدّ من أكبر أسواق «دناتا» في قطاع خدمات طائرات رجال الأعمال وكبار الشخصيات سريع النمو، حيث يشهد الطلب على رحلات طائرات رجال الأعمال وكبار الشخصيات نمواً متواصلاً.

وإضافة إلى مراكز التموين التابعة لها، تتعاون «دناتا» بشكل وثيق مع شبكة من أفضل الموردين في السوق، لإدارة خدمات تموين الطائرات في المدن التي لا تمتلك فيها مراكز تموين خاصة بها.

وتُقدّم «دناتا» خدماتها لأعداد كبيرة من الفرق الرياضية المحترفة التي تُسافر عبر الولايات المتحدة للمشاركة في المباريات والبطولات والفعاليات المختلفة، حيث تقوم بإعداد وجبات رياضية للرحلات الخاصة التي تستقلها هذه الفرق.

كما تحرص «دناتا» على توفير وجبات حسب الطلب للرحلات الجوية الخاصة لأفراد العائلات الملكية وكبار الشخصيات، حيث تتباين الطلبات الخاصة من الوجبات عادة طبقاً لبلد العملاء، والتي تقوم «دناتا» بتلبيتها طبقاً لأرقى المعايير.

ويقدم بعض المشاهير طلبات خاصة جداً تمتد إلى أدق التفاصيل، كما يطلب المسافرون على الطائرات الخاصة الكبيرة تقديم خدمات طعام مماثلة لتلك التي تقدمها المطاعم الحائزة نجوم «ميشلان».