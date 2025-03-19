«الأوراق المالية» تطوّر أطر عمل تستقطب المزيد من المستثمرين

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الأول لعام 2025، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد علي الشرفا، المحاور الأساسية لرؤية استراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.

وتركز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي، واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتسم بالفاعلية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية «البلوك تشين»، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.

وقال الشرفا إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالَي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.

من جانبه، سلّط الرئيس التنفيذي للهيئة، وليد سعيد العوضي، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.

وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.

ويهدف إطار العمل الاستراتيجي، الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية.

وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.

ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

وتمثل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعاله تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.