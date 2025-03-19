غرفة التجارة العربية الآسيوية تكرّم «راكز»

كرّمت غرفة التجارة العربية الآسيوية هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تقديراً لنموها الاستثنائي وابتكاراتها وتأثيرها العالمي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز العرب الآسيويين 2025.

يأتي هذا التكريم ترسيخاً لمكانة «راكز» كمركز أعمال رائد يواصل دفع عجلة التقدم الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في دولة الإمارات.

وسلّط الحفل الضوء على جهود «راكز» الاستراتيجية في دمج ملاحظات العملاء ضمن عمليات تصميم وتقديم خدماتها على الوجه الذي يضمن توافق حلولها مع أفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن «راكز» شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 66% في عدد الشركات الجديدة المُسجلة العام الماضي.