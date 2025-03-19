«الموانئ والجمارك» في دبي تكرّم 40 فائزاً بجائزة التميز

نظّمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي «ملتقى التميز السنوي الأول 2025»، وذلك في حفل أقيم بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين والموظفين المتميزين في المؤسسة، وشهد الحفل تكريم 40 فائزاً بجوائز التميز تقديراً لجهودهم الاستثنائية وإنجازاتهم البارزة، التي أسهمت في تعزيز مكانة المؤسسة محلياً وعالمياً.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ناصر النيادي، في كلمته بهذه المناسبة، أهمية التميز كقيمة جوهرية في استراتيجيات المؤسسة، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة الاستراتيجية تواكب توجهات القيادة الرشيدة، وتدعم أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأضاف: «هذا الحدث يعكس التزامنا الراسخ بنشر ثقافة التميز والإبداع، وهو فرصة للاحتفاء بموظفينا الذين يُجسّدون هذه القيم في مختلف مجالات عملهم».

وتابع النيادي: «هدفنا هو تكريم وتحفيز هؤلاء الموظفين الذين يقدمون جهوداً استثنائية وإنجازات فريدة تفخر بها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مختلف المجالات، ويسهمون في تعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل، وتجسيد قيم القيادة والتعاون وخدمة المجتمع».

وشهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمختلف فئات الجائزة، من بينها جائزة أفضل اقتراح، وجائزة الموظف المجتمعي، وجائزة الجندي المجهول، وكذلك جائزة القائد الإيجابي، وجائزة الإدارة الملتزمة، وجائزة أفضل إدارة في الظهور الإعلامي.

كما تم منح تكريمات خاصة لفرق العمل التي أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية، من بينها فريق عمل الإشراف على استكمال أعمال المقر الرئيس الجديد للمؤسسة، وفريق «خدمات 360»، إضافة إلى تكريم شخصيات بارزة بجوائز «قائد التغيير» و«القائد المنجز»، واختُتم الحفل بتكريم النيادي، تقديراً لدوره في تعزيز مسيرة التميز المؤسسي.