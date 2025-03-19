«آيس آي»: مرافق «Space42» في أبوظبي مركز متكامل لتصنيع الأقمار الاصطناعية

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «آيس آي» (ICEYE) الفنلندية العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء وتطوير الأقمار الاصطناعية، رافال مودرزيوسكي، أن المشروع المشترك مع «Space42» لتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية في الإمارات خطوة نوعية لتعزيز قدرات تصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية «SAR» داخل الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون يتيح تصميم وتشغيل الأقمار الاصطناعية محلياً ضمن منظومة إنتاج متكاملة.

وقال مودرزيوسكي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مرافق التجميع والتكامل والاختبار «AIT» وعمليات مدار الأرض المنخفض «LEO» التابعة لـ«Space42» في أبوظبي ستشكل مركزاً متكاملاً لتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية، ما يرسخ مكانة الإمارات لاعباً رئيساً في قطاع الفضاء.

وأضاف أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في قطاع الفضاء وتقنيات الأقمار الاصطناعية، وتمتلك رؤية واضحة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الفضائي.

وأكّد مودرزيوسكي أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الإماراتية، لتطوير مشاريع فضائية مشتركة، وتقديم حلول متقدمة لدعم الأمن والتكنولوجيا الفضائية.

وذكر أن «ICEYE» تدرس فرص التعاون مع الحاضنات والمُسرّعات الإماراتية لتعزيز منظومة الابتكار الفضائي، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تدريب المهندسين الإماراتيين بالتعاون مع «Space42»، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية في تصنيع الأقمار الاصطناعية وتقنيات المراقبة الأرضية.

وقال مودرزيوسكي إن تنمية المواهب الإماراتية جزء أساسي من رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الفضائي، مؤكداً أن «ICEYE» تركز على تدريب الكوادر الوطنية في مجالات هندسة الأقمار الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.