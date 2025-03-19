«تنافسية عقارية» تتيح عروضاً موسّعة خلال رمضان

تشهد أسواق العقارات في دبي والشارقة عروضاً تنافسية منذ بداية شهر رمضان الجاري، مع طرح شركات عروضاً موسّعة، تمنح قيمة مضافة لمشتري العقارات خلال شهر الصوم.

وقال عقاريون لـ«الإمارات اليوم»، إن الموسم الرمضاني الجاري يشهد عروضاً بمعدلات كبيرة على شراء العقارات مقارنة بالموسم الماضي، مرجعين تلك العروض إلى ارتفاع حدة التنافسية، والإقبال على العقارات في دبي بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

وأوضحوا أن العروض، التي تركز عدد كبير منها في دبي، تضمنت مزايا من أبرزها تقسيط الدفعة الأولى لشراء العقارات، وتحمّل رسوم التسجيل والعمولة، فضلاً عن رسوم الخدمات للعام الأول، وتخفيضات سعرية بنسب متباينة، ومنح المشترين عقارات مفروشة، وخطط تسهيلات في السداد للعقارات الجاهزة، لافتين إلى تلك العروض أسهمت بشكل كبير في استقطاب العديد من المستثمرين الجدد، ما عزز من ارتفاع زخم مبيعات العقارات خلال شهر رمضان.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغ إجمالي مبيعات العقارات في أسواق دبي خلال النصف الأول من شهر رمضان حتى الآن 23.53 مليار درهم، من خلال 7518 معاملة.

إقبال قياسي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت أسواق دبي منذ بداية شهر رمضان المبارك طرح عروض موسعة على مبيعات العقارات عند الشراء خلال الشهر».

وأضاف: «من أبرز العروض المطروحة في السوق، تسهيلات السداد عند شراء العقارات الجاهزة، ومنح امتيازات للسداد مع المطورين، إضافة إلى عرض يتضمن تقسيط الدفعة الأولى من شراء العقار بأن يتم دفع 50% من القيمة نقداً والنصف الآخر على دفعات».

وتابع الوادية: «شملت العروض الموسعة أيضاً تحمّل رسوم تسجيل العقارات في بعض الوحدات، كما شملت في شركات، تحمّل رسوم الخدمات خلال العام الأول من الشراء، إضافة إلى عروض إدارة العقار خلال العام الأول عند التأجير».

وأكد الوادية أن «الموسم الرمضاني الجاري يشهد عروضاً بمعدلات كبيرة على شراء العقارات مقارنة بالموسم الماضي»، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع حدة التنافسية، والإقبال على العقارات في دبي بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

عروض موسعة

من جهته، قال الوسيط العقاري حسين الشيخ، إن «الأسواق العقارية في دبي والشارقة، شهدت طرح عروض موسعة على العقارات خلال شهر رمضان، وبمعدلات تتجاوز الموسم الرمضاني السابق».

وأضاف: «تضمنت أبرز العروض المطروحة منح المشترين وحدات سكنية مفروشة، مع تقسيط الدفعة الأولى من قيمة العقار، إضافة إلى تخفيضات سعرية وصلت في بعض الشركات إلى نحو 20%، كما طرحت شركات عقارية عروضاً لتحمّل رسوم التسجيل عند الشراء خلال شهر رمضان».

وتابع: «تركزت تلك العروض نسب كبيرة منها في سوق دبي العقارية، ما أسهم في رفع زخم مبيعات العقارات خلال شهر رمضان، وزيادة معدلات التنافسية مع توجه العديد من الشركات للتوسع بعروضها لاستقطاب المستثمرين».

استقطاب المشترين

في السياق نفسه، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «الموسم الرمضاني الحالي شهد العديد من العروض الترويجية والتخفيضية من قبل المطورين العقاريين، والتي أسهمت في رفع مظاهر التنافسية في الأسواق بمعدلات كبيرة، ودعمت استقطاب العديد من المشترين للعقارات من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «من أبرز العروض المطروحة في الأسواق، منح تسهيلات إضافية في السداد عند الشراء خلال شهر رمضان، أو تقسيط الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية، إضافة إلى عروض تحمل رسوم التسجيل عند الشراء خلال شهر رمضان».

وأكد رمضان أن لتلك العروض فاعلية كبيرة في تحفيز المشترين على اقتناء الوحدات الجديدة، سواء الجاهزة أو التي لاتزال «قيد الإنشاء».

الاستثمار العقاري

أما المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السلامات، فقال إن «العروض العقارية المطروحة في أسواق دبي والشارقة خلال شهر رمضان من عوامل الجذب التي يعتمد عليها العديد من المطورين لمواكبة ارتفاع التنافسية في الأسواق، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب، وتوجه العديد من الشركات لرفع حصصها السوقية من المبيعات».

وأكد أن «تلك العروض تدعم الاستثمار العقاري في أسواق الدولة، وما سجله من مؤشرات قياسية غير مسبوقة في المبيعات العقارية خلال الفترات السابقة».

وأشار إلى أن تركيز العروض على تقسيط الدفعة الأولى، وتحمل رسوم التسجيل أو التخفيضات السعرية، إنما يراعي الاحتياجات الأساسية التي تهم الشريحة الكبرى من المشترين، وبشكل يدعم تقديم تسهيلات لإتمام صفقات الشراء للمستثمرين، ورفع مبيعات العقارات خلال شهر رمضان.