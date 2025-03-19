المسافرون الأثرياء يرفعون الطلب على الفنادق الفاخرة في دبي

قالت شركة «كافنديش ماكسويل»، المتخصصة في الاستشارات العقارية، إن السوق الفندقية في دبي ستشهد افتتاح 45 منشأة جديدة حتى عام 2027 بطاقة تصل إلى 11 ألفاً و356 غرفة فندقية جديدة، مشيرة إلى أن الفنادق الفاخرة ستستحوذ على الجزء الأكبر من المعروض الجديد مدفوعاً بمواصلة المدينة جذب الاهتمام العالمي والمسافرين الأثرياء.

وأوضحت الشركة في دراسة لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد المشروعات الجديدة التي ستدخل السوق خلال العام الجاري 2025، سيصل إلى 20 منشأة فندقية، بطاقة 4619 غرفة، فضلاً عن 20 مشروعاً إضافياً خلال العام المقبل بطاقة 5354 غرفة، وخمسة مشروعات في عام 2027 بطاقة 1383 غرفة فندقية.

وأشارت إلى استحواذ الفنادق الفاخرة في عام 2024 على نحو 64.8% من المعروض الجديد، حيث أضافت هذه الفنادق الجديدة (الفاخرة) نحو 2757 غرفة جديدة إلى المعروض الحالي.

وأكّدت أن نحو 70% من إجمالي المعروض الجديد في عام 2025 ستكون ضمن فئة الغرف الفاخرة والراقية.

وذكرت «كافنديش ماكسويل» أنه استناداً إلى اتجاهات متوسط السعر اليومي من عام 2022 إلى عام 2024 وديناميكيات سوق الضيافة في دبي، فإن من المتوقع أن يصل متوسط السعر اليومي المُقدّر لعام 2025 إلى 698 درهماً، ما يعكس نمواً طفيفاً يزيد قليلاً على 1.0% مقارنة برقم عام 2024 البالغ 690 درهماً، مشددة على أن قطاع الضيافة في دبي يشهد نضجاً متزايداً، مع ازدياد استقرار الأسعار.

وتابعت الشركة في تقريرها: «تظل قدرة دبي على جذب الفعاليات الكبرى والمسافرين الأثرياء عاملاً رئيساً في نمو متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية».

ولفتت إلى أن مطار دبي الدولي حقق إنجازاً قياسياً جديداً في قطاع الطيران العالمي، باستقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، مسجلاً بذلك أعلى معدل سنوي في حركة المسافرين على الإطلاق، ما يشير إلى طلب قوي قد يحمل زخماً إلى عام 2025.

وتوقعت أن يُسهم التدفق المُستمر للزوّار في الحفاظ على معدلات إشغال جيدة، ما يدعم بشكل غير مباشر نمو متوسط سعر الغرفة.

وذكرت أنه إضافة إلى ذلك يسهم توسّع قطاع الفنادق الفاخرة في دبي عموماً في ارتفاع متوسط سعر الغرفة، حيث تحقق المنشآت الراقية أسعاراً مميّزة وتلبي احتياجات المتعاملين الأثرياء.

وذكرت «كافنديش ماكسويل» أن دبي سجلت في عام 2024 رقماً قياسياً جديداً في قطاع السياحة، إذ استقبلت 18.7 مليون نزيل مبيت، بزيادة قدرها 9.1% على 17.1 مليون زائر سُجّلت في عام 2023، مشيرة إلى أن هذا النمو يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى وضع دبي بين أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمية.

وأوضحت أن هذا الزخم تحقق بفضل الأداء المتميّز لدبي في حفل توزيع جوائز السفر العالمية السنوي الـ31 أواخر عام 2024، إذ حازت المدينة لقب «وجهة التسوق والمعارض الرائدة عالمياً»، بينما حاز «ميناء راشد» لقب «ميناء الرحلات البحرية الرائد عالمياً»، وحصل مطار دبي الدولي على لقب «المطار الرائد عالمياً».

وأكّدت الشركة أن هذا التقدير الدولي المستمر يؤكد ثقة المستثمرين ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الضيافة والتطوير العقاري، فيما تواصل الإمارة تحقيق نمو قوي في قطاع السياحة، متجاوزاً مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، ومساهماً في النمو الاقتصادي إيجاباً.

. «كافنديش ماكسويل»: 70% من إجمالي المعروض الجديد، في عام 2025، ستكون ضمن فئة الغرف الفاخرة والراقية.