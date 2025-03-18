تنظيم منتدى دبي للأعمال في هامبورغ 20 مايو

أعلنت غرف دبي، أمس، تنظيم الدورة الدولية الثالثة من منتدى دبي للأعمال في ألمانيا بمدينة هامبورغ في 20 مايو المقبل، وذلك عقب النجاح الذي حققته الدورتان الدوليتان السابقتان للحدث في الصين والمملكة المتحدة، اللتان عقدتا في بكين ولندن خلال العام الماضي.

وأفادت الغرف، في بيان، بأن الدورة الدولية الثالثة من المنتدى، تهدف إلى استشراف الفرص الاقتصادية الجديدة واستقطاب الشركات والاستثمارات المباشرة من ألمانيا، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود غرف دبي الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وتعزيز دور الإمارة مركزاً رائداً عالمياً للنمو والفرص.

وسيتم خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال - ألمانيا، استعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها دبي، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة سريعة النمو من ألمانيا إلى دبي.

كما يهدف الحدث - الذي ينظم بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ كشريك داعم - إلى تطوير الشراكة المثمرة بين المستثمرين والشركات الألمانية ونظرائهم في دبي.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «في ظل النجاحات التي حققتها الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين والمملكة المتحدة، نتطلع لتنظيم الدورة الدولية الثالثة للحدث في ألمانيا، للتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات الألمانية الساعية إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حيث سيسهم المنتدى في تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة بين دبي وألمانيا».

وأضاف أنه تم اختيار مدينة هامبورغ لاستضافة منتدى دبي للأعمال - ألمانيا، في ظل أهميتها كمركز ثقل على خارطة التجارة والاستثمار في ألمانيا، لتشكل بذلك الوجهة المثلى لتنظيم هذا الحدث الاستراتيجي.