10.8 آلاف شركة في «جافزا» بنهاية 2024

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» - التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم - زيادة قوية في عدد الشركات الجديدة التي انضمت للعمل في المنطقة خلال العام الماضي، مسجلة 990 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في «جافزا» إلى 10 آلاف و850 شركة بنهاية 2024.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الشركات الجديدة في «جافزا» خلال عام 2024، بنسبة بلغت نحو 12.5%، مقارنة بعام 2023، حيث كانت المنطقة الحرة لجبل علي، استقطبت 880 شركة.

وارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة بنسبة بلغت نحو 7.5% من 10 آلاف و100 شركة بنهاية عام 2023 إلى 10 آلاف و850 شركة بنهاية العام الماضي.

وتعد «جافزا» إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقراً لآلاف الشركات من أكثر من 150 دولة، بما في ذلك كبريات الشركات متعددة الجنسيات.

وتسهم «جافزا» بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و«جافزا» منظومة متكاملة متعددة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، كما تشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتعتبر «جافزا» مركزاً للتجارة والأعمال يتوسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نمواً في العالم.

وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت «جافزا» ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم.

وتقدّم «جافزا» للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الإمارات وخارجها، فرصاً استثنائية للنمو والوصول إلى أسواق المنطقة، في وقت تتيح فيه حاضنات الأعمال دعماً كبيراً للمستثمرين من شركات صغيرة ومتوسطة، لتأسيس أعمالها التجارية والدخول إلى الأسواق الإقليمية بأقل التكاليف.

• %7.5 ارتفاعاً في إجمالي عدد الشركات العاملة بـ «جافزا» خلال العام الماضي.