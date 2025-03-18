مستثمرون يربحون 715 مليون درهم من 3 عمليات بيع أراضٍ في دبي

كشفت بيانات موقع «DXBinteract» المتخصص في تحليلات سوق العقارات وتزويد البيانات والتقارير التفاعلية، عن بيع ثلاث قطع أراضٍ في «وسط مدينة دبي» بربح إجمالي بلغ 715 مليون درهم.

وأظهرت بيانات الموقع أن المعاملات الثلاث، التي اكتملت جميعها في غضون خمسة أيام، في الشهر الماضي، حققت عائدات فردية بلغت 225 مليون درهم، و290 مليوناً، و200 مليون على التوالي للبائعين الثلاثة.

كما كشفت بيانات «DXBinteract»، التي نشرت أمس، أن أحد المستثمرين باع إحدى القطع، وهي قطعة أرض مساحتها 51.439 قدماً مربعة مقابل 400 مليون درهم، بعد 18 شهراً فقط من شرائها مقابل 175 مليون درهم، بعائد يبلغ 225 مليون درهم، ونسبة ربح 129%.

وتم شراء قطعة الأرض الثانية، ومساحتها 36.345 قدماً مربعة، في أبريل 2017، بسعر شراء يبلغ 95 مليون درهم، وبيعت بقيمة 385 مليون درهم، بعائد يبلغ 290 مليون درهم، ونسبة ربح تبلغ 305%.

كما تم شراء قطعة الأرض الثالثة، ومساحتها 71.169 قدماً مربعة في مايو 2021، مقابل 200 مليون درهم، وبيعت بقيمة 400 مليون درهم، بعائد ربح يبلغ 200 مليون درهم، ونسبة ربح تبلغ 100%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «FÄM» العقارية، فراس المسدي: «تسلط هذه المعاملات الضوء على ارتفاع قيمة الأراضي في المناطق الرئيسة بالمدينة، وتؤكد كيف أن مزيج العروض السكنية والتجارية والترفيهية الفاخرة الفريد في (وسط مدينة دبي) جعلها وجهة عالمية رائدة للمستثمرين».

وأضاف: «الارتفاع السريع في قيمة الأراضي هو شهادة على ثقة المستثمرين في مستقبل دبي، وهذا نتيجة للأنظمة الصارمة وأدوات الشفافية الرقمية واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل التي بدأتها حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وتسلط الصفقات العقارية الضوء على الطبيعة المزدهرة بشكل متزايد لسوق العقارات في دبي، بعد ذروة العام الماضي، التي بلغت 180 ألفاً و900 معاملة عقارية، بقيمة 522.1 مليار درهم.

وحقق المستثمرون أرباحاً قياسية بلغت ما يقرب من 60 مليار درهم من سوق إعادة البيع بدبي في عام 2024، فيما حققت السوق الثانوية مكاسب رأسمالية بلغت 59.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 34% عن عام 2023، وارتفاع بنسبة 1300% خلال السنوات الخمس الماضية.