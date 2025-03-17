29 ألف شركة تجارية وخدمية تنضم إلى غرفة تجارة دبي في 2024

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع التجارة والخدمات التي انضمت إلى عضوية الغرفة في العام الماضي بلغ 29 ألف شركة، ما يعكس أهمية القطاع في منظومة تنويع الاقتصاد في إمارة دبي.

وأظهر التحليل أن عدد الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات التي انضمت إلى عضوية الغرفة، خلال العام الماضي، بلغ 7434 شركة بنمو سنوي بلغ 33%، مقارنة بعدد الشركات الجديدة العاملة في القطاع نفسه التي انضمت إلى عضوية الغرفة في العام 2023.

وشهدت عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي انضمام 23.204 ألف شركة جديدة عاملة في أنشطة العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال، بنمو سنوي بلغ 8.4%، فيما بلغ عدد الشركات الجديدة العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات المنضمة إلى عضوية الغرفة 5901 شركة بنمو وقدره 8.3% مقارنة بعام 2023. وسجل نشاط الوساطة المالية ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال العام الماضي بنسبة 8.3%، حيث بلغ عددها 1830 شركة.

وكان إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي قد بلغ 70.500 ألف شركة، ما يعكس جاذبية دبي ومقوماتها التنافسية للمستثمرين حول العالم.