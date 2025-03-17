«ضمان»: توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد العربي خلال 2025
3.6 تريليونات دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليونات دولار، خلال عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة جاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية لعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها تسعة اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024، بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4%، وأسعاره العالمية بمعدل 1%. وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2%، ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1%، ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025. وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.
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