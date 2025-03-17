3.6 تريليونات دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليونات دولار، خلال عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة جاوزت 72% من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية لعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها تسعة اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي.

وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024، بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4%، وأسعاره العالمية بمعدل 1%. وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2%، ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1%، ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025. وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.