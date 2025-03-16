54 ألف غرفة فندقية «خمس نجوم» في دبي خلال 2024

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 11 فندقاً فاخراً من فئة الخمس نجوم خلال العام الماضي، بطاقة بلغت 2274 غرفة فندقية، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من فئة الخمس نجوم من 157 منشأة في نهاية ديسمبر 2023 إلى 168 منشأة في نهاية ديسمبر 2024، ليرتفع عدد الغرف الفندقية ضمن هذه المنشآت من نحو 51.8 ألف غرفة إلى أكثر من 54 ألف غرفة.

واستناداً إلى هذه البيانات، استحوذت السوق الفندقية الفاخرة، المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة، واستطاعت هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال بلغت 76% خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة على نسبة تزيد على 60% من إجمالي الغرف الفندقية التي دخلت السوق خلال 2024. وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة في دبي، من مختلف التصنيفات، مع نهاية ديسمبر العام الماضي، 154016 غرفة في 832 منشأة، مقارنة بـ150291 غرفة فندقية في 821 منشأة في نهاية ديسمبر 2023.

ومن أبرز الفنادق الفاخرة التي تم افتتاحها العام الماضي، «ون آند أونلي ون زعبيل»، و«سايرو ون زعبيل»، و«ذا لانا» من مجموعة «دورشيستر كوليكشن».

وحافظت مؤشرات الضيافة في دبي خلال عام 2024 على أدائها المرتفع، حيث ارتفعت نسبة متوسط الإشغال الفندقي في دبي إلى 78.2%، مقارنة مع 77.4% للفترة المماثلة من عام 2023، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة إلى 43.03 مليون ليلة، بنسبة نمو 3%، مقارنة مع 41.70 مليون ليلة في عام 2023.

وإلى جانب الغرف الفندقية الفاخرة، تضم دبي نحو 14 ألف وحدة للشقق الفندقية الفخمة ضمن 81 منشأة، وتستحوذ هذه الشقق على 9% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة، واستطاعت هذه المنشآت تحقيق معدلات أداء عالية من حيث الإشغال الذي وصل إلى 80%. وستسهم المشاريع السياحية الجديدة التي ستفتح أبوابها خلال العام الجاري، مثل منتجع «جميرا مرسى العرب»، وفندق «ماندارين أورينتال وسط مدينة دبي»، في ضمان مواكبة المدينة الطلب المتزايد على الإقامة في منشآتها الفندقية، سواء من الزوار الدوليين أو المقيمين.

وقالت شركة «إنسايت آوت»، للاستشارات، إنه بالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تُفتتح مشروعات فندقية فاخرة عدة في عام 2025، من بينها فندق «جران ميليا دبي»، وهو فندق فاخر من فئة الخمس نجوم في «بورت دي لا مير» في منطقة جميرا، الذي سيضيف 350 غرفة وجناحاً إلى السوق.

وأضافت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»: «تُعتبر دبي من أكثر المدن تفضيلاً وجاذبية للزوار، وذلك بفضل تقديمها تسهيلات وبرامج مبتكرة مثل التأشيرة الذهبية، التي توفر إقامة طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال والمحترفين المهرة، ما يعزز النمو الاقتصادي، ويشجع على الزيارات الطويلة والمتكررة».

وأشارت الشركة إلى أن التوسع المستمر في سوق الضيافة في دبي، يعكس التزام المدينة بتعزيز قطاع الضيافة لتلبية الطلب المتزايد مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي، وتحقيق أداء قوي للمنشآت الفندقية.

. إجمالي الغرف الفندقية المتاحة في دبي من مختلف التصنيفات، بلغ بنهاية ديسمبر الماضي، 154016 غرفة في 832 منشأة.